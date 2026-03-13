Pistoia 400 manifesti in città sul nuovo sistema di raccolta porta a porta

A Pistoia, 400 manifesti sono stati affissi in diversi punti della città per informare i cittadini sul nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti. L’iniziativa mira a ricordare l’implementazione del servizio e a sensibilizzare sulla partecipazione di tutti per la gestione corretta dei rifiuti. L’installazione dei cartelli si è conclusa nelle ultime settimane.

Pistoia, 13 marzo 2026 - Quattrocento manifesti vengono affissi in città con un preciso obiettivo, quello di ricordare ai cittadini il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e l'importanza della collaborazione di tutti per la tutela dell'ambiente. È partita dunque sul territorio comunale di Pistoia la nuova campagna di affissioni promossa da Plures Alia, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, pensata per accompagnare la trasformazione del servizio e mantenere alta l'attenzione sul corretto utilizzo del sistema di raccolta. Nello specifico la campagna prevede complessivamente l'affissione di 400 manifesti, che vengono affissi progressivamente a partire dal 26 febbraio, con una programmazione distribuita nei mesi primaverili in quattro tranche, per garantire una presenza costante del messaggio informativo sul territorio.