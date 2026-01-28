Il pasticcio dei campi da padel | sgomberato il centro sportivo ora la partita si gioca in tribunale

Questa settimana a Curno è scoppiato un caso tra il centro sportivo e il maestro di tennis Leonardo Mora. La polizia è intervenuta mercoledì mattina per sgomberare i campi da padel e prendere le chiavi degli impianti. Ora, invece di giocare sul campo, le parti si trovano davanti a un giudice.

Curno. Alla fine la polizia locale è arrivata davvero al centro sportivo di via IV Novembre. Mercoledì mattina (28 gennaio) gli agenti sono intervenuti per eseguire lo sgombero e ritirare le chiavi degli impianti gestiti dal maestro di tennis Leonardo Mora. L'operazione, avvenuta senza tensioni, dà seguito all'ordinanza emessa il 31 dicembre del Comune che intimava il rilascio della struttura entro il 22 gennaio. Alla base del provvedimento – secondo l'amministrazione – c'è la risoluzione del contratto di concessione per "gravi inadempimenti": nel corso degli anni non sarebbero state realizzate gran parte delle migliorie e delle attività previste dal bando di gara vinto nel 2022, del valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, né sarebbe stata garantita una gestione adeguata del centro.

