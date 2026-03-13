Pisa-Cagliari domenica 15 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 15:00 all’Arena Garibaldi si sfidano Pisa e Cagliari, due squadre che attraversano un momento difficile nel campionato di serie A. Le formazioni sono state annunciate e le quote scommesse sono state pubblicate, mentre i pronostici sono già disponibili. Entrambe le squadre cercano punti importanti in questa sfida.

Domenica pomeriggio all’Arena Garibaldi si affrontano Pisa e Cagliari, due delle squadre più in difficoltà del campionato di serie A. I toscani, fermi a 15 punti in fondo alla classifica, sembrano ormai rassegnati alla retrocessione dopo le ultime quattro sconfitte. La formazione nerazzurra non è riuscita ad adattarsi alla massima categoria e ha ottenuto soltanto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pisa-Cagliari (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Cagliari-Como (sabato 07 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa corsa Champions del Como passa dalla trasferta sul campo del Cagliari nella 28esimo giornata di Serie A. Pescara-Palermo (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDopo la sfida persa per 3-2 a Venezia e con il Frosinone alle porte, il Pescara è chiamato ad affrontare un’altra candidata alla promozione in Serie... Tutti gli aggiornamenti su Pisa Cagliari domenica 15 marzo 2026... Temi più discussi: Pisa-Cagliari, info biglietti; Pisa-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Pisa-Cagliari: vietata la vendita di biglietti ai tifosi sardi - L'Unione Sarda.it; Verso Pisa-Cagliari: biglietti in vendita con riduzione per le tifose nerazzurre. Pisa-Cagliari, le probabili formazioni: si rivedono Toure e Kilicsoy dal primo minutoLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Cagliari (Domenica 15 marzo, ore 15.00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN): Come arriva il Pisa Il. tuttomercatoweb.com Cagliari, buone notizie verso il Pisa: regolarmente in gruppo Mina e MazzitelliBuone notizie in casa Cagliari in vista della delicata sfida salvezza all’Arena Garibaldi contro il Pisa, in programma per domenica 15 marzo alle ore 15:00. Il tecnico rossoblù, Fabio Pisacane, potrà ... cagliaripad.it Il Cagliari terrà un’ulteriore seduta di allenamento in chiave Pisa - facebook.com facebook Verso Pisa-Cagliari, i rossoblù recuperano Gaetano x.com