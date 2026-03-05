Cagliari-Como sabato 07 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca Cagliari-Como, partita valida per la 28esima giornata di Serie A. La sfida vede in campo il Cagliari e il Como, due squadre che cercano punti importanti in vista della corsa verso la zona Champions. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici sull'incontro.

La corsa Champions del Como passa dalla trasferta sul campo del Cagliari nella 28esimo giornata di Serie A. I lariani sono reduci anche dall'impegno infrasettimanale di Coppa Italia, nel quale hanno fatto registrare un pari per 0-0 nella semifinale d'andata contro l'Inter. La formazione del tecnico Cesc Fabregas ha rimediato una sola sconfitta nelle ultime.