A Pisa, nella serata del 13 marzo 2026, i binari sono stati occupati dal movimento No Base che ha bloccato un convoglio merci militare. Dopo alcune ore di interdizione, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno liberato il convoglio. La manifestazione ha attirato l’attenzione sulla presenza militare nella zona senza che siano stati segnalati incidenti.

La tensione sui binari di Pisa si è sciolta nella tarda serata del 13 marzo 2026, dopo che il movimento No Base ha bloccato un convoglio merci militare. Intorno alle 23:30 gli attivisti hanno lasciato i tracciati ferroviari, permettendo al treno di riprendere la sua corsa verso la destinazione finale. L’azione è iniziata nel tardo pomeriggio quando decine di persone hanno occupato i binari centrali della stazione, impedendo fisicamente lo spostamento del mezzo di trasporto logistico. La protesta è stata caratterizzata da una totale assenza di violenza, sorvegliata costantemente da forze dell’ordine come polizia e carabinieri presenti in numero significativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa: blocco binari No Base, convoglio militare liberato

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