Piombino | guerra sul rigassificatore Snam chiede la proroga Giani | Governo pensi a un altro porto

A Piombino, la richiesta di proroga di Snam per il rigassificatore Italis Lng ha suscitato dibattito. Il presidente Giani ha suggerito che il governo consideri alternative, come l’individuazione di un altro porto. La questione riguarda le implicazioni ambientali e strategiche dell’impianto, attualmente al centro di confronti tra le istituzioni locali e nazionali.

Snam ha richiesto la proroga dell'autorizzazione per la permanenza del rigassificatore Italis Lng nel porto di Piombino. L'autorizzazione attualmente in corso scadrà a luglio 2026. Snam ha presentato la richiesta di proroga alla fine dell'anno appena concluso. Nel 2025 il terminale di rigassificazione di Piombino ha accolto 43 carichi di Gnl, coprendo circa l'8% della domanda nazionale. Il tasso di utilizzo del terminale è stato pari al 90% nel 2024 e al 100% nel 2025, mentre nelle prime due settimane del 2026 sono già arrivati due carichi

Rigassificatore, Snam chiede la proroga dell'autorizzazione - Piombino : Quella attualmente in vigore scadrà il prossimo Luglio. toscanamedianews.it

Giani (Toscana): sul rigassificatore Snam torni in campo il governo - Per l’Italis Lng ancora non è stata trovata la collocazione definitiva. milanofinanza.it

IL PORTO DI PIOMBINO NON DIVENTI UN HUB DI GUERRA. Lo chiedono Dario Tamburrano e Carolina Morace, europarlamentari del Movimento 5 stelle. "È attraccata ieri nel porto di Piombino - spiegano - la nave 'ro-ro' Capucine impegnata da sempre ne facebook

