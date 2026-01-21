Rigassificatore di Piombino Giani | La proroga chiesta da Snam? Prima parliamo del memorandum

Il rigassificatore di Piombino, rappresentato dalla nave Golar Tundra, è al centro di un dibattito sulla proroga richiesta da Snam. Giani invita a riconsiderare prima il memorandum sottoscritto, riaprendo il confronto sul futuro dell’impianto. Con la scadenza della concessione imminente, è importante analizzare le motivazioni che ne hanno rallentato l’attuazione e valutare le prossime azioni in modo trasparente e responsabile.

Riaprire il tavolo sul futuro della Golar Tundra, la nave rigassificatore Italis Lng, ora ormeggiata nel porto di Piombino, a pochi mesi dalla scadenza della concessione, e capire i motivi per i quali non sono stati attuati gli impegni assunti. Ovvero i dieci punti, legati alle concessioni e mitigazioni, contenuti nel memorandum allegato alla delibera di giunta con la quale è stata data attuazione all’ordinanza commissariale che ha autorizzato l’ormeggio della nave. Il messaggio che il presidente Giani lancia al governo è chiaro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Piombino: "guerra" sul rigassificatore. Snam chiede la proroga. Giani: "Governo pensi a un altro porto"

Diga del rigassificatore, le modifiche al progetto di Snam: chiesta proroga lavori a fine 2027

