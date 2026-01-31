LIVE Snowboard PGS Rogla 2026 in DIRETTA | Roland Fischnaller in finale contro Lee! Caffont sul terzo gradino del podio

Roland Fischnaller sale in finale ai Mondiali di snowboard a Rogla. È arrivato a sfidare Lee dopo aver superato le qualifiche e le semifinali. Intanto, Caffont si aggiudica il terzo posto sul podio. La gara prosegue con Tsubaki e Hofmeister che si contendono la vittoria, mentre gli appassionati seguono da vicino gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59. Ora Tsubaki contro Hofmeister per la vittoria 13.58. E' TERZO POSTO PER ELISA CAFFONT! Sbaglia la austriaca che va per la tangente e l'azzurra senza problemi raggiunge il traguardo e si prende una terza piazza utilissima in chiave coppa del Mondo 13.56: Ora Caffont contro Payer per il terzo posto 13.53: Oggi per battere Lee ci vuole un fenomeno! Il coreano non ha problemi anche ad avere la meglio sul padrone di casa Mastnak e dunque sarà Lee ad affrontare Fischnaller per la vittoria a RoglA 13.50: FINALEEEEEEEEEE! FISCHNALLEEEEEEER! Nella parte centrale fa la differenza l'azzurro che supera senza troppi problemi l'austruiaco Obmann bravissimo ad arrivare fino a qui contro avversari di altissimo livello.

