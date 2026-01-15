Snowboard | in Coppa del Mondo Maurizio Bormolini torna subito sul gradino più alto del podio

Maurizio Bormolini, dopo un breve recupero, è tornato a distinguersi nella Coppa del Mondo di snowboard, riconquistando il podio. L’atleta ha dimostrato continuità e determinazione, tornando ai livelli consueti dopo l’esperienza a Scuol. La sua performance conferma l’importanza di mantenere un approccio costante e focalizzato nelle competizioni di alto livello.

Maurizio Bormolini ha subito archiviato il passo falso di Scuol ed è tornato sui suoi standard abituali nella Coppa del mondo di snowboard.Nono successoIl campione livignasco, infatti, martedì sera si è imposto nello slalom parallero di Bad Gastein in Austria battendo in finale il bulgaro. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Coppa del mondo di snowboard: doppio podio per Maurizio Bormolini Leggi anche: Mondiali Master di scherma, Zurlo porta Foggia sul gradino più alto del podio: è oro nel fioretto a squadre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso, doppietta azzurra nello slalom parallelo di Bad Gastein: altro trionfo per l'Italia in Coppa del mondo di snowboard; Snowboard: nella giornata trionfale dell'Italia Maurizio Bormolini si ferma alle qualificazioni; Bad Gastein, parallelo: trionfo Dalmasso-Bormolini; Maurizio Bormolini: “Dieci anni fa il mio primo podio a Bad Gastein, oggi la vittoria”. Coppa del Mondo di snowboard parallelo, Bormolini e Dalmasso vincono all'esordio - Ha preso il via la Coppa del Mondo di Snowboard Parallelo dalla Cina Mylin, in estrema Mongolia. sportmediaset.mediaset.it Maurizio Bormolini: “Dieci anni fa il mio primo podio a Bad Gastein, oggi la vittoria” - A Bad Gastein è sempre l'Italia a vincere nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. oasport.it

Continua il dominio valtellinese nello snowboard: Bormolini trionfa a Bad Gastein - Il campione di Livigno ha conquistato il gradino più alto del podio nello slalom parallelo di Bad Gastein, seconda tappa della Coppa del Mondo PSL 2025- intornotirano.it

L'Italia dello snowboard alpino nelle prime 15 gare di questa Coppa del Mondo: 10 vittorie 5 secondi posti 6 terzi posti (21 podi complessivi) Oltre il concetto di corazzata. x.com

SNOWBOARD - VERSO LE OLIMPIADI L'ITALIA SOGNA La falcadina si ripete in Coppa del mondo, in coppia con Aaron March, mentre Ilaria Caffont (con Bormolini) esce ai quarti di finale a Bad Gastein. facebook

