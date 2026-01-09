Banditi armati di piccone assaltano la gioielleria in pieno giorno ad Arezzo

Nel centro di Arezzo, oggi intorno alle 14, una banda di ladri armati di piccone ha messo a segno un furto con spaccata presso la gioielleria Grotti in via Spinello. L’episodio si è verificato durante le ore diurne, causando preoccupazione tra i cittadini e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La dinamica dell’assalto e le eventuali conseguenze sono ancora oggetto di approfondimento.

