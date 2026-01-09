Banditi armati di piccone assaltano la gioielleria in pieno giorno ad Arezzo
Nel centro di Arezzo, oggi intorno alle 14, una banda di ladri armati di piccone ha messo a segno un furto con spaccata presso la gioielleria Grotti in via Spinello. L’episodio si è verificato durante le ore diurne, causando preoccupazione tra i cittadini e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La dinamica dell’assalto e le eventuali conseguenze sono ancora oggetto di approfondimento.
Furto con spaccata in pieno centro ad Arezzo. Intorno alle 14 di oggi, 9 gennaio, una banda ha assaltato la gioielleria Grotti di via Spinello. I malviventi si sono presentati armati di due picconi e un estintore con cui hanno forzato la saracinesca e distrutto la vetrina, per poi fiondarsi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
