Armati di pistola assaltano il Conad | è caccia alla banda

Il 13 febbraio alle 19,15, due uomini armati hanno fatto irruzione nel supermercato Conad di via Agostini a San Martino di Lupari, provocando tensione tra i clienti presenti. I ladri, con il volto coperto da passamontagna e le mani guantate, hanno minacciato i dipendenti e i clienti con una pistola, cercando di portare via denaro e merce. La polizia sta indagando sulla rapina e cerca di identificare i responsabili.

Stasera 13 febbraio alle 19,15 due malviventi con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione al Conad di via Agostini a San Martino di Lupari. Un terzo complice è rimasto in auto. Indagano i carabinieri della Compagnia di Cittadella Paura oggi 13 febbraio alle 19,15 al supermercato Conad di via Agostini a San Martino di Lupari. Due banditi con il volto travisato da passamontagna e le mani coperte dai guanti, pistola in pugno, hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale. Al momento del colpo c'erano ancora alcuni clienti per gli ultimi acquisti. I banditi si sono diretti alle casse e dopo aver puntato l'arma ai dipendenti si sono fatti aprire i registratori di cassa.