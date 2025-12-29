Cufrè, ex giocatore della Roma, ha recentemente commentato l’episodio dello schiaffo a Del Piero, affermando di non voler chiarire con lui e di aver provato solo disgusto per quella partita, che considera essere stata influenzata da comportamenti scorret­ti. La sua opinione riaccende il dibattito sulle controversie arbitrali e sui momenti più discussi del calcio italiano.

Cufrè, ex giocatore della Roma, è tornato a parlare dello schiaffo a Del Piero contro la Juventus. Le sue dichiarazioni. Ai microfoni di Radio Romanista, l’ex giallorosso Cufrè è tornato a parlare di Roma Juve 1-2 della stagione 200405 e dello schiaffo a Del Piero. SCHIAFFO A DEL PIERO – «Sono cose che in campo possono succedere, soprattutto se uno gioca con il cuore e mette tanta passione. La mia però è stata una reazione, non mi è piaciuto farlo e infatti non ho mai commesso una cosa del genere in tutto il resto della mia carriera, non voglio giustificarmi ma so perché l’ho fatto». CHIARITO CON DEL PIERO? – « No, e non mi interessa farlo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cufrè torna sullo schiaffo a Del Piero: «Non mi interessa chiarire con lui. Quella sera provai solo schifo, la partita fu rubata!»

