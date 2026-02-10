Firenze incontro su Piero Gobetti alla biblioteca della Fondazione Spadolini

Questa mattina a Firenze si è tenuto un evento alla biblioteca della Fondazione Spadolini per ricordare Piero Gobetti a cento anni dalla morte. Scrittori, storici e appassionati si sono riuniti per discutere del pensiero e dell’impegno di uno dei personaggi più importanti del Novecento italiano. L’iniziativa ha attirato molte persone interessate a conoscere meglio il suo ruolo e il suo lascito.

Firenze, 10 febbraio 2026 - A cento anni dalla scomparsa di Piero Gobetti, è stato organizzato un incontro di riflessione e approfondimento aperto al pubblico, dedicato a una delle figure più lucide, radicali e profetiche del Novecento italiano. Si terrà lunedì 16 febbraio alle ore 17,30, nella Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia (Via del Pian dei Giullari 36A) dove è in programma l'incontro " Piero Gobetti, 100 anni dopo", pensato come momento di confronto pubblico sull'attualità del suo pensiero politico, culturale e civile. "Gobetti non fu soltanto un giovane intellettuale stroncato precocemente dal fascismo - è il commento di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia -, ma una coscienza inquieta e rigorosa, capace di leggere le contraddizioni dell'Italia liberale e di anticipare con straordinaria chiarezza i nodi irrisolti della democrazia italiana.

