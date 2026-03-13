Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone in Mediaset | celebrazione per il successo di Buen Camino e nuovi progetti in arrivo

Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone presso la sede di Mediaset a Cologno Monzese. Durante l'incontro si è parlato del successo di Buen Camino, che si è affermato come il film più visto nella storia del cinema italiano. Sono stati annunciati anche nuovi progetti legati alla produzione cinematografica. La giornata ha visto una celebrazione del risultato ottenuto e l'anticipazione di future iniziative.

