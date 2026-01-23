pier silvio berlusconi ringrazia checco zalone per il successo mediaset mfe di buen camino

Pier Silvio Berlusconi esprime la sua gratitudine a Checco Zalone per il successo di Buen Camino, il film che ha stabilito il record di incassi nella storia del box office italiano. In un messaggio pubblicato sui principali quotidiani, Berlusconi riconosce il contributo dell'artista e l'importanza di un risultato che valorizza il cinema italiano e il lavoro di Mediaset-MFE.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di firmare una pagina di ringraziamento sui principali quotidiani italiani per dire “grazie” a Checco Zalone dopo il risultato record di Buen Camino, diventato il film con il maggiore incasso nella storia del box office italiano. La scelta nasce dal valore industriale del progetto: Buen Camino è un titolo seguito lungo tutto il percorso produttivo e distributivo e, proprio per questo, il traguardo viene raccontato come un successo condiviso, anche sul fronte Mediaset–MFE. Pier Silvio Berlusconi e la pagina sui quotidiani: un “grazie” pubblico a Checco Zalone dopo un record storico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

