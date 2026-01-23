Checco Zalone Pier Silvio Berlusconi lo ringrazia per Buen Camino | Il più grande successo della storia

Pier Silvio Berlusconi ha espresso pubblicamente la sua gratitudine a Checco Zalone per il successo di

Dopo il risultato record di Checco Zalone con ‘ Buen Camino ‘, diventato il film con il maggiore incasso nella storia del cinema italiano, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di firmare una pagina di ringraziamento sui principali quotidiani italiani per il comico. La scelta nasce dal fatto che il film, coprodotto dal gruppo Mediaset, rappresenta un risultato condiviso, che ha accompagnato il progetto lungo tutto il suo percorso industriale e creativo fino al successo nelle sale. Nel messaggio pubblicato oggi, Berlusconi ringrazia Zalone per il lavoro svolto e per il traguardo raggiunto, richiamando la risposta del pubblico e la capacità del film di riportare le persone al cinema, restituendo valore a un’esperienza vissuta insieme. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Pier Silvio Berlusconi esprime la sua gratitudine a Checco Zalone per il successo di Buen Camino, il film che ha stabilito il record di incassi nella storia del box office italiano.

Pier Silvio Berlusconi ha espresso pubblicamente la sua gratitudine a Checco Zalone, dedicandogli una pagina sui principali quotidiani italiani, in occasione del grande successo di Buen Camino.

La targa della Ferrari di Checco Zalone in "Buen Camino" non è casuale ma è un messaggio in codice ideato dal regista Gennaro Nunziante. La targa è infatti CZ71OQT: CZ vuol dire "Checco Zalone", 71 sta per "71 milioni di euro", e le lettere OQT significa x.com