Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone a Mediaset | cosa spunta

13 mar 2026

Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone nella sede di Mediaset a Cologno Monzese. L'occasione è stata la celebrazione del successo di Buen Camino, il film più visto in Italia di sempre. Durante l'incontro, si sono discussi anche possibili progetti futuri legati alla carriera dell’attore e alla produzione cinematografica. L’evento ha visto la partecipazione di entrambe le parti in un clima di confronto e pianificazione.

Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone si sono incontrati nella sede Mediaset a Cologno Monzese per celebrare il successo di Buen Camino, il film più visto in Italia della storia, e per parlare di progetti futuri. Giampaolo Letta di Medusa a sorpresa ha fatto trovare ai due una statua di scena utilizzata nel film e ispirata al protagonista. Un degno modo per celebrare l'incredibile successo del comico pugliese.   ge:kolumbus:liberoquotidiano:46788723    . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

