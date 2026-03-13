Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone a Mediaset | cosa spunta

Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone nella sede di Mediaset a Cologno Monzese. L'occasione è stata la celebrazione del successo di Buen Camino, il film più visto in Italia di sempre. Durante l'incontro, si sono discussi anche possibili progetti futuri legati alla carriera dell’attore e alla produzione cinematografica. L’evento ha visto la partecipazione di entrambe le parti in un clima di confronto e pianificazione.

Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone si sono incontrati nella sede Mediaset a Cologno Monzese per celebrare il successo di Buen Camino, il film più visto in Italia della storia, e per parlare di progetti futuri. Giampaolo Letta di Medusa a sorpresa ha fatto trovare ai due una statua di scena utilizzata nel film e ispirata al protagonista. Un degno modo per celebrare l'incredibile successo del comico pugliese. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46788723 . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone a Mediaset: cosa spunta Articoli correlati Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone in Mediaset: celebrazione per il successo di “Buen Camino” e nuovi progetti in arrivoGiornata speciale nella sede di Mediaset a Cologno Monzese, dove Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone per celebrare il grande successo... Pier Silvio Berlusconi ringrazia Checco Zalone per il successo Mediaset-MFE di Buen CaminoPier Silvio Berlusconi ha deciso di firmare una pagina di ringraziamento sui principali quotidiani italiani per dire “grazie” a Checco Zalone dopo il... Tutti gli aggiornamenti su Pier Silvio Berlusconi Temi più discussi: Fiorello a La Pennicanza, Sal Da Vinci conteso. Vi prenderemo a randellate; MEDIASET E SKY. STA NASCENDO LA SUPERTV; Nuova puntata di Falsissimo: Corona rilancia le accuse contro Signorini; Un film sulla vita di Carlo Acutis, Mediaset annuncia l’inizio delle riprese. Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone festeggiano insieme successo Buen CaminoPier Silvio e Checco Zalone si sono incontrati nella sede Mediaset a Cologno Monzese per celebrare il successo di Buen Camino, il film più visto in Italia della storia, e per parlare di progetti ... ansa.it Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone in Mediaset: celebrazione per il successo di Buen Camino e nuovi progetti in arrivoGiornata speciale nella sede di Mediaset a Cologno Monzese, dove Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone per celebrare il grande successo di Buen Camino, diventato il film più visto nella ... superguidatv.it Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone si sono incontrati a Mediaset per celebrare il successo di #BuenCamino e per parlare di progetti futuri. Incontro favorito da Giampaolo Letta che ha fatto trovare una statua di scena utilizzata nel film e ispirata al protagoni x.com Pier Silvio Berlusconi è il nuovo Chairman e Group Chief Executive Officer di MFE-MediaForEurope, media company sempre più integrata a livello internazionale. - facebook.com facebook