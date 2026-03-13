Pier Luigi Galassi | il vuoto che ha scosso la giustizia

La scomparsa di Pier Luigi Galassi ha lasciato un segno profondo nel mondo della giustizia umbra, creando un vuoto evidente tra colleghi e istituzioni. La sua assenza è stata immediatamente percepita come una perdita significativa, suscitando reazioni e commenti tra coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui. La notizia ha occupato ampi spazi sui mezzi di informazione locali, evidenziando l’impatto di questa assenza.

La scomparsa di Pier Luigi Galassi ha scosso il mondo della giustizia umbra, lasciando un vuoto che va oltre la semplice perdita umana. L’ex segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria si è spento improvvisamente, colpendo alla sprovvista colleghi e amici che lo ricordano per la sua integrità professionale. Le esequie sono fissate per domani mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Ponte San Giovanni, nel cuore di Perugia. Un pilastro della macchina amministrativa. Pier Luigi Galassi non era solo un funzionario, ma una figura cardine che ha garantito per anni il funzionamento ordinato del sistema giuridico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pier Luigi Galassi: il vuoto che ha scosso la giustizia Articoli correlati Leggi anche: Lutto a Perugia, è morto Pier Luigi Galassi Referendum Giustizia: il 2 marzo incontro con Pier Luigi BersaniNell'ambito della campagna promossa dal Comitato provinciale per il NO, lo Spi porta a Parma Pier Luigi Bersani che, in dialogo con la giornalista de... Tutto quello che riguarda Pier Luigi Galassi Argomenti discussi: Lutto a Perugia, è morto Pier Luigi Galassi; Lutto a Perugia, è morto Pier Luigi Galassi.