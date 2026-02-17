Referendum Giustizia | il 2 marzo incontro con Pier Luigi Bersani

Il 2 marzo, Pier Luigi Bersani parteciperà a un incontro organizzato dallo SPI Cgil di Parma, che vuole spiegare ai cittadini le conseguenze della riforma sulla giustizia approvata dal Governo. La partecipazione di Bersani è stata decisa per chiarire i punti principali del referendum, che si svolgerà tra due settimane, e per rispondere alle domande degli iscritti. L'iniziativa si terrà al centro sociale di Parma e mira a fornire informazioni dirette su un tema molto discusso.

Nell'ambito della campagna promossa dal Comitato provinciale per il NO, lo Spi porta a Parma Pier Luigi Bersani che, in dialogo con la giornalista de La Stampa, Francesca Schianchi, analizzerà i punti salienti della riforma Nordio, dalla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri - con due distinti Csm - all'istituzione di un'Alta corte disciplinare per i magistrati, mettendone in luce criticità e rischi. L'ex segretario del PD salirà sul palco dopo i saluti di Lisa Gattini, segretaria generale Cgil Parma, l'introduzione di Valentina Anelli, segretaria generale SPI Cgil Parma e l'intervento di Massimo Bussandri, segretario generale Cgil Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Parmatoday.it

