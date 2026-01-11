Magico campione trasformò i sogni viola in realtà | 23 anni fa ci ha lasciato Julinho

Il 11 gennaio 2003 si è spento Julinho, icona della Fiorentina e leggenda del calcio brasiliano. In 23 anni ha lasciato un’impronta indelebile, trasformando sogni e speranze dei tifosi viola. La sua figura rimane un simbolo di passione e talento, testimonianza di un’epoca in cui il calcio si viveva con genuinità e spirito. Ricordarlo è un modo per mantenere vivo il suo ricordo e l’eredità che ha lasciato.

Firenze, 11 gennaio 2026 – "Un’ala può arrivare fino a Julinho, non oltre”. Questa famosa frase di Fulvio Bernardini (l’allenatore del primo scudetto della Fiorentina, un intellettuale e grande conoscitore del calcio) permette in poche parole di inquadrare il grande Julio Botelho, detto Julinho (o Giulino, alla fiorentina), splendida ala dei viola di tutti i tempi, leggenda del calcio brasiliano. Oggi è il 23esimo anniversario della sua morte, del giorno in cui Firenze ha pianto per la scomparsa di un giocatore che ha fatto innamorare i tifosi, innamorandosi a sua volta della città. E’ entrato nella Hall of Fame del Museo Fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Magico campione, trasformò i sogni viola in realtà: 23 anni fa ci ha lasciato Julinho Leggi anche: La tragedia di Viola Mazzotti fa il giro dei social: “Non si può morire così a 23 anni” Leggi anche: Sinisa Mihajlovic, 3 anni dalla morte: cosa ci ha lasciato l’indimenticabile allenatore del Bologna Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A ogni corso c’è quel momento magico: io dico “fai il campione” e scatta la domanda di rito: “15×15… o Va bene più piccolo” E lì parte la mia risposta preferita: “No. Mai.” Si ride, si scherza… ma la verità è che il campione è LA base di tutto. È quella mezz’or - facebook.com facebook Auguri campione... #KeepFightingMichael "Essere un semplice pilota non è la mia ambizione. Non è il mio stile”. (Michael Schumacher) Non sei mai stato un semplice pilota ! Sei e rimarrai l'eroe di molti tifosi ! Per te mi svegliavo a qualsiasi ora della notte ...E x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.