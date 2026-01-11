Magico campione trasformò i sogni viola in realtà | 23 anni fa ci ha lasciato Julinho

Il 11 gennaio 2003 si è spento Julinho, icona della Fiorentina e leggenda del calcio brasiliano. In 23 anni ha lasciato un’impronta indelebile, trasformando sogni e speranze dei tifosi viola. La sua figura rimane un simbolo di passione e talento, testimonianza di un’epoca in cui il calcio si viveva con genuinità e spirito. Ricordarlo è un modo per mantenere vivo il suo ricordo e l’eredità che ha lasciato.

Firenze, 11 gennaio 2026 – "Un’ala può arrivare fino a Julinho, non oltre”.  Questa famosa frase di Fulvio Bernardini (l’allenatore del primo scudetto della Fiorentina, un intellettuale e grande conoscitore del calcio) permette in poche parole di inquadrare il grande Julio Botelho, detto Julinho (o Giulino, alla fiorentina), splendida ala dei viola di tutti i tempi, leggenda del calcio brasiliano. Oggi è il 23esimo anniversario della sua morte, del giorno in cui Firenze ha pianto per la scomparsa di un giocatore che ha fatto innamorare i tifosi, innamorandosi a sua volta della città.  E’ entrato nella Hall of Fame del Museo Fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

