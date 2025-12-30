Picchia la moglie nel Veneziano per quattro anni | il figlio chiama i carabinieri Padre allontanato di casa

A Venezia, un uomo è stato allontanato dalla famiglia a seguito di maltrattamenti prolungati ai danni della moglie e dei figli. L'intervento delle forze dell’ordine è stato avviato dopo la chiamata di uno dei figli ai carabinieri, che ha segnalato la situazione. Il provvedimento di allontanamento rappresenta un passo importante per la tutela della famiglia e delle persone coinvolte.

Picchia e accoltella la moglie a Novara, arrestato. La vittima ha dichiarato che episodi di violenza e minacce andavano avanti da mesi #ANSA x.com

Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Picchia e accoltella la moglie: arrestato - facebook.com facebook

