Picchia l' amante e la violenta in casa con moglie e figlia | donna scappa e si nasconde a scuola

La conosce su una pagina social dedicata agli amanti delle moto. Da allora, mese di maggio, iniziano a frequentarsi: 50 anni lei, 37 lui. L'uomo si è presto rivelato geloso, violento e bugiardo visto che le aveva anche raccontato di essere divorziato senza esserlo davvero. Solo che la scoperta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Picchia e violenta l'ex amante, lei si salva col segnale antiviolenza - È iniziata così a Ferno, nel Varesotto, una storia di violenza che, nel racconto fatto dalla donna ai carabinieri, è andata avanti fino a venerdì scorso quando lei, in macchina lui e la moglie ... ansa.it