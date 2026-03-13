Picchia il padre distrugge i mobili e poi torna a casa violando il divieto di avvicinamento

Nella notte, i carabinieri di Bordonaro hanno arrestato un uomo di 55 anni, noto alle forze dell’ordine, per aver aggredito il padre, danneggiato i mobili di casa e successivamente violato il divieto di avvicinamento tornando nell’abitazione familiare. L’uomo è stato portato in caserma e si trova adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La scorsa notte i carabinieri di Bordonaro hanno arrestato un 55enn, già noto alle forze dell’ordine, per aver violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. In particolare, il provvedimento restrittivo era stato emesso solo nel pomeriggio di ieri, dopo che l’uomo aveva percosso il padre e danneggiato alcune suppellettili della loro abitazione, costringendo il genitore a ricorrere alle cure mediche al Policlinico. Nell’ambito dei controlli eseguiti per verificare l’osservanza della misura cautelare, icarabinieri hanno sorpreso il 55enne che era tornato nell’abitazione dei genitori, in violazione quindi delle prescrizioni imposte dal provvedimento restrittivo da cui era gravato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

