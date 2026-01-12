Aggredisce la moglie e tenta di violentarla il figlio lo picchia e lo mette in fuga | arrestato in ospedale

In provincia di Reggio Emilia, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri in ospedale, dove si era recato per medicarsi dopo una colluttazione con il figlio. L’uomo aveva aggredito la moglie e tentato di violentarla, ma è stato fermato grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto nel contesto di una situazione familiare complessa, con tutti i fatti ancora sotto approfondimento.

