Aggredisce la moglie e tenta di violentarla il figlio lo picchia e lo mette in fuga | arrestato in ospedale

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Reggio Emilia, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri in ospedale, dove si era recato per medicarsi dopo una colluttazione con il figlio. L’uomo aveva aggredito la moglie e tentato di violentarla, ma è stato fermato grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto nel contesto di una situazione familiare complessa, con tutti i fatti ancora sotto approfondimento.

È accaduto in provincia di Reggio Emilia dove il 56enne è stato poi rintracciato e arrestato dai carabinieri in ospedale dove era andato per farsi medicare dopo la colluttazione col figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Aggredisce la moglie con le forbici, lei tenta la fuga dal terrazzo: arrestato per tentato omicidio

Leggi anche: Tenta di rapire bambina, la madre lo mette in fuga

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

aggredisce moglie tenta violentarlaAggredisce la moglie e tenta di violentarla, il figlio lo picchia e lo mette in fuga: arrestato in ospedale - È accaduto in provincia di Reggio Emilia dove il 56enne è stato poi rintracciato e arrestato dai carabinieri in ospedale dove era andato per farsi medicare ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.