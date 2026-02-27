piazza giovanni xxii il parcheggio cambia volto

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parcheggio di Piazza Giovanni XXII, che porteranno a un cambiamento della zona. Le operazioni prevedono interventi strutturali per migliorare l’accessibilità e l’organizzazione degli spazi, con l’obiettivo di rendere più funzionale e ordinato il parcheggio per i cittadini e i visitatori. I lavori sono in corso e si concluderanno nei prossimi mesi.

Iniziati i lavori di riqualificazione del parcheggio di Piazza Giovanni XXII. "Il centro sarà riqualificato". Nella giornata di ieri si sono avviati i lavori che riguardano la Piazza Giovanni XXII, con lo scopo di riqualificarla, ad opera dell’impresa Fantoni. Si tratta di interventi successivi a quelli attuati nel mese di novembre: lavori che hanno visto la demolizione e il rifacimento del marciapiede del lato della canonica. Questa volta, però, i lavori comportano la pavimentazione della piazza, dove gli stalli saranno in autobloccanti e le vie di manovra in asfalto. Il cantiere prima di avviarsi, come aveva promesso il sindaco Dario Bernardi, ha aspettato il carnevale cittadino, conclusosi lo scorso 15 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Degrado e allarme sicurezza in Piazza Giovanni XXII a San Giovanni La Punta, la denuncia del Partito AnimalistaPiazza Giovanni XXIII, nel pieno centro cittadino e a pochi metri dal plesso scolastico di via Pisa, è ormai ridotta a un simbolo del degrado urbano.

Ponte San Giovanni, riapre il parcheggio di piazza ChiabolottiDa martedì 27 gennaio tornerà a essere fruibile il parcheggio di piazza Chiabolotti a Ponte San Giovanni.

Borgosatollo, al via i lavori in Piazza Giovanni XXIIIViabilità modificata su tutto il tratto, lavori anche in piazza Castello. quibrescia.it

La nuova piazza Giovanni XXIII. Triante si spacca sul progettoLa promessa di una nuova piazza torna ad accendere il dibattito a Triante. L’annuncio della vicina approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII ha infatti ... ilgiorno.it

