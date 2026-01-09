Piazza Umberto I pronta a cambiare volto | il progetto del Comune
Il Comune di Fontaniva annuncia un intervento di riqualificazione per Piazza Umberto I, punto centrale del paese. L’obiettivo è migliorare l’aspetto estetico, aumentare la sicurezza e rendere più funzionale lo spazio pubblico, mantenendo la sua funzione di punto di incontro e di aggregazione per cittadini, famiglie e attività commerciali. Il progetto mira a valorizzare un luogo di grande importanza storica e sociale per la comunità.
La piazza principale di Fontaniva è pronta a cambiare volto. Piazza Umberto I, cuore del paese e luogo di incontro quotidiano per cittadini, famiglie e attività commerciali, sarà al centro di un percorso di riqualificazione pensato per migliorarne l'aspetto, la sicurezza e la funzionalità.
