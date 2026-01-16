Diga del rigassificatore le modifiche al progetto di Snam | chiesta proroga lavori a fine 2027

La diga del rigassificatore, progetto di Snam già avviato, ha subito modifiche che ne posticipano la conclusione. È stata richiesta una proroga dei lavori fino alla fine del 2027, al fine di garantire l’adeguatezza e la corretta realizzazione dell’opera. Questa variazione riguarda principalmente gli aspetti tecnici e temporali del progetto, mantenendo l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto.

Lavori più lunghi. Slitta di un anno la consegna della diga per il rigassificatore - Per altri 12 mesi i servizi tecnico nautici dovranno disormeggiare la BW Singapore in caso di condizioni meteo avverse per garantire la sicurezza dell’impianto e della nave. msn.com

Una diga lunga 880 metri per proteggere il rigassificatore di Ravenna: chi la costruirà - Ravenna, 12 novembre 2024 – Stamattina è stato firmato il contratto per la realizzazione della diga di protezione del rigassificatore di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

La realizzazione della diga frangiflutti a servizio della FSRU di Ravenna nasce dalla necessità di garantire la sicurezza delle infrastrutture portuali, proteggere il rigassificatore offshore e rafforzare un nodo strategico per l’approvvigionamento energetico del Pa - facebook.com facebook

