Diga del rigassificatore le modifiche al progetto di Snam | chiesta proroga lavori a fine 2027

La diga del rigassificatore, progetto di Snam già avviato, ha subito modifiche che ne posticipano la conclusione. È stata richiesta una proroga dei lavori fino alla fine del 2027, al fine di garantire l’adeguatezza e la corretta realizzazione dell’opera. Questa variazione riguarda principalmente gli aspetti tecnici e temporali del progetto, mantenendo l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto.

Una modifica al maxi progetto della diga del rigassificatore, i cui lavori sono già partiti, e una proroga nei tempi di realizzazione. Queste sono le due richieste avanzate da Snam per l'opera da oltre 200 milioni di euro che sarà chiamata a proteggere l'attività dalla Bw Singapore anche in caso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

