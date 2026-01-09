Lavori in piazza la ' scusa' dei reperti archeologici Errori progettuali pagati a caro prezzo
La determina del Settore Tecnico del 8 gennaio 2026 ha sollevato polemiche a Frignano, dove la minoranza critica le modifiche al progetto di messa in sicurezza idrogeologica tra via Tessitore e Piazza Mazzini. Secondo gli oppositori, gli errori progettuali e la gestione dei reperti archeologici hanno compromesso la sicurezza pubblica, evidenziando come interventi sbagliati possano comportare conseguenze costose e controproducenti.
La recente determina del Settore Tecnico dell'8 gennaio 2026 ha scatenato le ire della minoranza del Comune di Frignano, che denuncia come il progetto di messa in sicurezza idrogeologica tra via Tessitore e Piazza Mazzini sia stato stravolto, a discapito della sicurezza dei cittadini e del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Vuelle, errori pagati a caro prezzo. Pillastrini trova la serata perfetta, Pesaro ha le polveri bagnate e Cividale espugna l’Astronave
Leggi anche: Scavi clandestini e reperti archeologici venduti anche all’estero: maxi blitz dei carabinieri, 56 indagati
Reperti archeologici rinvenuti duranti i lavori scolastici - Condividi Reperti trovati (1) Foto da: Reperti archeologici rinvenuti duranti i lavori scolastici Reperti trovati (2) Foto da: Reperti archeologici rinvenuti duranti i lavori scolastici Il ... romatoday.it
Reperti antichi in piazza Costa?: "Non dimentichiamo chi lavora" - L’entusiasmo per la scoperta di antiche mura emerse dagli scavi archeologici in corso in piazza Costa, che potrebbero fornire indizi importanti per sciogliere l’eterno rebus sulla collocazione della ... ilrestodelcarlino.it
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ENRICO TOTI Questa sera, giovedì 8 gennaio, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cislago, si svolgerà il secondo incontro di progettazione partecipata, al quale sono invitati tutti i cittadini interess - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.