Lavori in piazza la ' scusa' dei reperti archeologici Errori progettuali pagati a caro prezzo

La determina del Settore Tecnico del 8 gennaio 2026 ha sollevato polemiche a Frignano, dove la minoranza critica le modifiche al progetto di messa in sicurezza idrogeologica tra via Tessitore e Piazza Mazzini. Secondo gli oppositori, gli errori progettuali e la gestione dei reperti archeologici hanno compromesso la sicurezza pubblica, evidenziando come interventi sbagliati possano comportare conseguenze costose e controproducenti.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.