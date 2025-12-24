Capodanno a Napoli | gli eventi di piazza Vittoria si spostano in Piazza Municipio
Per motivi di sicurezza, gli eventi di mercoledì 31 dicembre prossimo previsti in Piazza Vittoria per festeggiare il Capodanno a Napoli, si spostano in Piazza Municipio. Al fine di garantire la massima sicurezza per il pubblico, gli eventi di mercoledì 31 dicembre prossimo previsti in Piazza Vittoria si spostano in Piazza Municipio. Qui si terranno . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: "Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza": gli eventi in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto
Leggi anche: Il concertone di Capodanno a Genova: “I trentamila in piazza della Vittoria apriranno l’era dei grandi eventi”
Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere; Concerto di Capodanno 2026 a Napoli: gli artisti e il programma completo; Capodanno a Napoli: quattro giorni eventi per la Città della Musica; Capodanno 2026 a Napoli, il concertone con Elodie e Serena Brancale costa 590mila euro.
Capodanno a Napoli, gli eventi di piazza Vittoria si spostano in piazza Municipio: tutti gli orari - Il Comune di Napoli in una nota riferita agli eventi del Capodanno 2026, spiega che al fine di garantire la massima sicurezza per il pubblico, gli eventi ... msn.com
Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma - Quattro giorni di festeggiamenti in vari luoghi della città per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026: dal concerto del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito che vedrà la partecipazione straordi ... tg24.sky.it
Capodanno, cambia l'organizzazione: lo spostamento degli eventi - Gli appuntamenti previsti il 31 dicembre in piazza Vittoria avranno luogo in piazza Municipio per garantire la sicurezza ... napolitoday.it
Cosa fare durante le feste di Natale e Capodanno a Napoli e dintorni Dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 Natale, Capodanno e Befana a Napoli non sono mai noiosi Abbiamo raccolto per te i migliori eventi delle feste: concerti, party, mercatini, - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.