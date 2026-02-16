Carri allegorici trucca bimbi e food truck | a San Martino in Strada va in scena il Carnevale

Il Carnevale torna a San Martino in Strada, dove domenica 22 febbraio, dalle 14.30, si svolge una festa ricca di carri allegorici, trucchi per bambini e food truck. La manifestazione ha attirato molte famiglie del paese, desiderose di trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento. La sfilata delle maschere e le attività per i più piccoli riempiono le strade di allegria, mentre le bancarelle di cibo offrono specialità locali.

Domenica 22 febbraio, a partire dalle 14.30, San Martino in Strada torna a ospitare il Carnevale con un appuntamento tutto all'insegna del gioco e del divertimento. Dal primo pomeriggio, infatti, ci sarà la sfilata dei carri allegorici, con partenza dal parcheggio della palestra, accompagnata dalla musica, dagli stand gastronomici e dai tanti giochi e spettacoli pensati per i più piccoli che potranno divertirsi tra truccabimbi e show con le bolle di sapone. In caso di maltempo l'evento sarà spostato a domenica 15 marzo. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il Carnevale di piazza a Copparo sta per partire.

Il Carnevale di San Sisto ha conquistato il quartiere di Perugia ieri pomeriggio, quando i carri allegorici hanno sfilato tra maschere vivaci e coriandoli colorati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.