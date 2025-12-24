Assi Viari adesso si può partire Via libera al progetto definitivo del sistema tangenziale di Lucca

È stato approvato il progetto definitivo del sistema tangenziale di Lucca, segnando un passo importante nella sua realizzazione. Dopo l’accordo tra Regione Toscana e Anas, le opere potranno procedere secondo il cronoprogramma previsto, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e ridurre il traffico nel centro città. L’approvazione rappresenta un momento di svolta per il potenziamento delle infrastrutture stradali della zona.

Assi Viari, avanti tutta. Dopo l’accordo tra Regione Toscana e Anas, ora c’è il via libera al progetto definitivo del contestato sistema tangenziale di Lucca. Il commissario straordinario Eutimio Mucilli ha nei giorni scorsi firmato l’approvazione del progetto che prevede il primo stralcio (il secondo è ancora tra le nebbie delle coperture economiche) che è composto dall’ Asse Nord-Sud, dalla SS 12 a nord di Lucca sino all’intersezione di Antraccoli; dall’ Asse Ovest-Est, dall’intersezione di Antraccoli sino allo svincolo "Frizzone" dell’ Autostrada A11; e dal parziale realizzazione dell’ Asse Est-Ovest, che va dall’intersezione di Antraccoli sino alla rotatoria di collegamento con l’ospedale "San Luca". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assi Viari, adesso si può partire. Via libera al progetto definitivo del sistema tangenziale di Lucca Leggi anche: Assi Viari ci siamo. Altrestrade annuncia l’inizio dei nuovi saggi Leggi anche: Mercato di gennaio: Mainoo avanti, Lucca può partire La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gli assi viari dividono gli agricoltori. Baccelli: “Attendiamo l’Anas“ - La domanda divide anche gli agricoltori lucchesi che, in cerca di una sintesi nel comune interesse di salvaguardare il territorio e l’economia delle campagne, hanno organizzato un ... lanazione.it "Assi viari da integrare nella pianificazione territoriale" - "Il caso degli Assi Viari è paradigmatico del dilemma dibattito tra conservazione ed evoluzione che ha sempre caratterizzato la nostra comunità". lanazione.it Assi viari, Anas ora può bandire la gara Le dichiarazioni dell'ex assessore regionale Stefano Baccelli a margine dell'inaugurazione del nuovo ponte sul Serchio. "L'Anas adesso ha la possibilità di avviare l'iter per appaltare i lavori" - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.