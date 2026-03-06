Baglioni all’Unibas | musica e matematica per il Pi Day 2026

Il 14 marzo 2026 alle 9.30, l’Università degli Studi della Basilicata ospiterà un evento nell’Aula Magna del Campus di Macchia Romana a Potenza. Durante la mattinata, il cantante e compositore Baglioni terrà un intervento dedicato al rapporto tra musica e matematica in occasione del Pi Day. L’iniziativa coinvolgerà studenti e docenti in un appuntamento che unisce arte e scienza.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 9.30, l'Università degli Studi della Basilicata trasformerà l'Aula Magna del Campus di Macchia Romana a Potenza in un palcoscenico educativo unico nel suo genere. La celebrazione dell'International Day of Mathematics – Pi Greco Day 2026 vedrà come ospite principale Lorenzo Baglioni, figura poliedrica che fonde la didattica con lo spettacolo musicale per avvicinare i giovani studenti delle scuole secondarie alla matematica. L'iniziativa, promossa dal Dipartimento di Scienze di Base e Applicate (DiSBA), mira a rompere gli stereotipi sulla complessità dei numeri attraverso un linguaggio creativo. L'evento non è una semplice lezione frontale ma un vero e proprio spettacolo didattico, progettato per stimolare la curiosità degli studenti del triennio superiore.