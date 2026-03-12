Come nei film è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali, presentato per la prima volta dal vivo a Copenhagen. A partire da domani, venerdì 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica Come nei film, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali, presentato per la prima volta dal vivo a Copenhagen sul palco della Royal Arena. Il brano è estratto dall’ultimo album di Eros Ramazzotti Una Storia Importante Una Historia Importante, progetto che raccoglie alcune delle sue hit più iconiche in una nuova veste insieme a inediti e importanti collaborazioni italiane e internazionali. Come nei film è un brano che racconta una grande storia d’amore fatta di ricordi, amicizie e momenti condivisi, che col tempo si trasformano in un racconto da guardare indietro quasi come fosse un film. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Eros Ramazzotti e Max Pezzali duettano nel singolo Come nei film

Articoli correlati

“Come nei film”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max PezzaliA partire da domani, venerdì 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica “Come nei film”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat.

I Caspio e i Voina duettano nel singolo Come me e teCome me e te è il titolo del nuovo singolo dei Caspio in collaborazione con i Voina, fuori da oggi in digitale V4V Records presenta Come me e te,...

Come nei film - Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali @LIVE Copenaghen

Una raccolta di contenuti su Eros Ramazzotti

Temi più discussi: Eros Ramazzotti e Max Pezzali insieme per Come nei film; Eros Ramazzotti e Max Pezzali, in arrivo il singolo Come nei film; Eros Ramazzotti e Max Pezzali: il nuovo singolo Come nei film; Eros Ramazzotti abbraccia Max Pezzali sul palco del suo tour mondiale.

Eros Ramazzotti, da domani il singolo Come nei film con Max Pezzali e il video ufficialeEntra domani in rotazione radiofonica Come nei film, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Max Pezzali. Online anche il videoclip. spettakolo.it

Eros Ramazzotti e Max Pezzali, in arrivo il singolo Come nei filmCome riportato da Recensiamo musica, dal 13 marzo uscirà in radio il brano Come nei film, tratto dall’ultimo album di Eros Ramazzotti e cantato insieme a Max Pezzali. news.fidelityhouse.eu

Eros Ramazzotti - facebook.com facebook