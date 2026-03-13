Come nei film il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat Max Pezzali
Da domani, 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Eros Ramazzotti in collaborazione con Max Pezzali. La canzone si intitola “Come nei film” e rappresenta un’inedita collaborazione tra i due artisti italiani. La traccia è disponibile in rotazione sulle principali emittenti radiofoniche.
MILANO – A partire da domani, 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica, presentato per la prima volta dal vivo a Copenhagen sul palco della Royal Arena. Il brano è estratto dall’ultimo album di Eros Ramazzotti Una Storia Importante Una Historia Importante, progetto che raccoglie alcune delle sue hit più iconiche in una nuova veste insieme a inediti e importanti collaborazioni italiane e internazionali. “Come nei film” è un brano che racconta una grande storia d’amore fatta di ricordi, amicizie e momenti condivisi, che col tempo si trasformano in un racconto da guardare indietro quasi come fosse un film. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Come nei film - Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali @LIVE Copenaghen
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Un'icona della musica italiana e una superstar mondiale insieme sul palco dell'Ariston. È stato un momento di grande spettacolo quello che ha visto protagonisti Eros Ramazzotti, in smoking nero di Armani, e Alicia Keys, una tuta nera di pelle. L'omaggio è i x.com