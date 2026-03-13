Da domani, 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Eros Ramazzotti in collaborazione con Max Pezzali. La canzone si intitola “Come nei film” e rappresenta un’inedita collaborazione tra i due artisti italiani. La traccia è disponibile in rotazione sulle principali emittenti radiofoniche.

MILANO – A partire da domani, 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica, presentato per la prima volta dal vivo a Copenhagen sul palco della Royal Arena. Il brano è estratto dall’ultimo album di Eros Ramazzotti Una Storia Importante Una Historia Importante, progetto che raccoglie alcune delle sue hit più iconiche in una nuova veste insieme a inediti e importanti collaborazioni italiane e internazionali. “Come nei film” è un brano che racconta una grande storia d’amore fatta di ricordi, amicizie e momenti condivisi, che col tempo si trasformano in un racconto da guardare indietro quasi come fosse un film. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Come nei film”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali

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Come nei film - Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali @LIVE Copenaghen

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