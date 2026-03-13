Gli Stati Uniti hanno deciso di ridurre temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo, provocando reazioni a livello internazionale. La mossa arriva in un momento di tensioni crescenti tra Mosca e Washington, e ha già suscitato discussioni tra i paesi coinvolti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un quadro di negoziati e strategie energetiche globali.

Le prospettive di un vantaggio economico per la Russia guidata da Vladimir Putin stanno diventando più concrete dopo la decisione degli Stati Uniti di alleggerire temporaneamente alcune sanzioni sul petrolio russo. La decisione consente in pratica la vendita di greggio e prodotti petroliferi già caricati sulle petroliere e rimasti bloccati in mare a causa delle sanzioni. Washington ha spiegato che la deroga è stata concessa per favorire la stabilità dei mercati energetici globali. Secondo Bessent, la misura non dovrebbe garantire un vantaggio finanziario significativo al governo russo. Questo scenario alimenta l’idea che Mosca possa beneficiare indirettamente delle tensioni internazionali e della crisi energetica globale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Petrolio russo e sanzioni USA: tensioni internazionali dopo la decisione di Washington

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Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo dal 12 marzo all'11 aprile 2026, per alleviare l'impatto della crisi energetica. Tuttavia, la decisione ha suscitato critiche da parte di alleati come Francia e Germania. x.com