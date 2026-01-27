Il libero scambio contro la nuova Guerra Fredda | la strategia globale del Canada

Il dibattito globale tra il libero scambio e le tensioni tra grandi potenze si approfondisce con il discorso del primo ministro canadese Mark Carney al World Economic Forum di Davos. La discussione evidenzia le sfide di un mondo in fase di transizione, caratterizzato da incertezze e rivalità tra nazioni. Un’analisi importante per comprendere le dinamiche attuali e future del sistema internazionale.

Intervenenbdo al recente World Economic Forum di Davos il primo ministro canadese Mark Carney ha rubato la scena parlando con rara chiarezza della fase di rottura dell’ordine globale e degli scenari incerti che contraddistinguono la rivalità tra le grandi potenze. Una visione tutt’altro che ottimistica sull’ordine internazionale, riguardo alla quale l’ex governatore della Bank of England ha però provato a proporre soluzioni e vie di indirizzo. Presentando il Canada come archetipo della media potenza che può provare a resistere in uno scenario globale incerto. Essenzialmente, sono due le linee-guida su cui Ottawa si muove: alleanze commerciali e sicurezza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

