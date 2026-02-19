Nel 2009, il Venezuela visse un momento cruciale legato al petrolio. Quel giorno, mentre negli Stati Uniti si festeggiava il Thanksgiving, io mi trovavo a Caracas per intervistare Eulogio del Pino, all’epoca vicepresidente di Pdvsa. La sua figura rappresentava il cuore dell’industria petrolifera venezuelana, fondamentale per l’economia del paese. Poco dopo, del Pino fu arrestato dal regime di Maduro con accuse di corruzione, segnando un capitolo difficile per il settore. La crisi energetica venezuelana continua a influenzare la regione.

Venezuela, l’anno nella memoria è il 2009. Lo ricordo, quel viaggio. Era il giorno del Thanksgiving e mentre negli Stati Uniti (dove allora vivevo) si apparecchiava la tavola per la famiglia e gli amici, io atterravo a Caracas per intervistare Eulogio del Pino, allora vicepresidente e responsabile della produzione ed esplorazione di Pdvsa (del Pino, in uno dei tanti ribaltoni della storia venezuelana, fu poi arrestato dal regime di Maduro, accusato di corruzione). Un’immagine mi colpì: nei corridoi della grande compagnia petrolifera nazionale molti impiegati indossavano magliette e camicie rosse, il colore della rivoluzione bolivariana di Hugo Chávez. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il destino del Venezuela, e la guerra globale del petrolio

Navi russe e pozzi in Venezuela. Trump apre la guerra del petrolioDonald Trump ha annunciato un piano volto a ottenere accesso alle riserve petrolifere del Venezuela, con l’obiettivo di acquisire tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio.

Venezuela, scatta la «guerra del petrolio». La Russia scorta una petroliera con navi e sottomariniLa recente escalation nella guerra del petrolio coinvolge Stati Uniti, Russia e Cina, con il Venezuela al centro di tensioni crescenti.

Il Messico nel mirino degli USA: dopo il Venezuela, il mondo sull’orlo del caos

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.