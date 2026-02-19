Il destino del Venezuela e la guerra globale del petrolio
Nel 2009, il Venezuela visse un momento cruciale legato al petrolio. Quel giorno, mentre negli Stati Uniti si festeggiava il Thanksgiving, io mi trovavo a Caracas per intervistare Eulogio del Pino, all’epoca vicepresidente di Pdvsa. La sua figura rappresentava il cuore dell’industria petrolifera venezuelana, fondamentale per l’economia del paese. Poco dopo, del Pino fu arrestato dal regime di Maduro con accuse di corruzione, segnando un capitolo difficile per il settore. La crisi energetica venezuelana continua a influenzare la regione.
Navi russe e pozzi in Venezuela. Trump apre la guerra del petrolioDonald Trump ha annunciato un piano volto a ottenere accesso alle riserve petrolifere del Venezuela, con l'obiettivo di acquisire tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio.
Venezuela, scatta la «guerra del petrolio». La Russia scorta una petroliera con navi e sottomariniLa recente escalation nella guerra del petrolio coinvolge Stati Uniti, Russia e Cina, con il Venezuela al centro di tensioni crescenti.
Il Messico nel mirino degli USA: dopo il Venezuela, il mondo sull’orlo del caos
Venezuela, la priorità di Trump resta il petrolio. E la transizione democratica rimane opacaA quasi due mesi dalla cattura di Nicolás Maduro, Washington e il governo ad interim di Caracas continuano a cooperare, mentre la Casa Bianca spinge per aumentare la produzione di greggio venezuelano.
Il nostro destino è quello di un Venezuela grande: ecco cosa ha detto Maduro negli auguri di Capodanno - VIDEOSolo pochi giorni fa, il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha rivolto i suoi auguri ai cittadini venezuelani e al continente sudamericano, sottolineando l'importanza dell'unità regionale e della ...
