Petrolio a 100$ | Usa sbloccano il greggio russo

Washington ha annunciato la revoca delle sanzioni sul greggio russo dal 12 marzo all’11 aprile, consentendo ai paesi di acquistare petrolio già in transito sulle navi. La decisione riguarda specificamente il petrolio che si trova in transito e non riguarda altre attività legate alle sanzioni. La misura si applica solo per un periodo limitato e permette di sbloccare le consegne di greggio russo.

Washington ha deciso di rimuovere le sanzioni sul greggio russo a partire dal 12 marzo. Il provvedimento, valido fino all'11 aprile, permette ai paesi di acquistare petrolio già in transito sulle navi. Questa mossa arriva mentre il prezzo del barile supera i 100 dollari a causa del blocco dello Stretto di Hormuz. L'amministrazione presidenziale agisce per aumentare la portata globale delle forniture esistenti senza fornire vantaggi finanziari significativi al governo russo. Secondo il Segretario del Tesoro Scott Bessent, l'autorizzazione temporanea non impatta sulle entrate fiscali russe derivanti dall'estrazione. La crisi energetica ha costretto numerosi stati ad attivare piani d'emergenza per gestire la carenza di approvvigionamento.