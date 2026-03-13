Iran bombarda il Golfo e Usa autorizzano l' acquisto di petrolio russo il greggio risale sopra 100 dollari

L'Iran ha bombardato il Golfo, mentre gli Stati Uniti hanno autorizzato l'acquisto di petrolio russo. Il prezzo del greggio è salito sopra i 100 dollari al barile. L'Agenzia internazionale dell'energia ha definito questa come la crisi più grave mai registrata, e l'ex presidente ha commentato che con l'aumento dei prezzi gli Stati Uniti otterranno maggiori profitti.

La nuova Guida Suprema dell'Iran rilancia i propositi di vendetta contro Stati Uniti e Israele, colpendo il bersaglio che più danneggia la loro capacità di ergersi a difensori della globalizzazione: l'economia mondiale e i flussi di energia. Mojtaba Khamenei che ha annunciato che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso. Mentre proseguono i raid contro Tel Aviv, Paesi del Golfo e basi americane in Medio Oriente, gli Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo per sopperire alla crisi energetica. E intanto il prezzo del greggio risale sopra i 100 dollari al barile.