Iran bombarda il Golfo e Usa autorizzano l' acquisto di petrolio russo il greggio risale sopra 100 dollari

Da virgilio.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran ha bombardato il Golfo, mentre gli Stati Uniti hanno autorizzato l'acquisto di petrolio russo. Il prezzo del greggio è salito sopra i 100 dollari al barile. L'Agenzia internazionale dell'energia ha definito questa come la crisi più grave mai registrata, e l'ex presidente ha commentato che con l'aumento dei prezzi gli Stati Uniti otterranno maggiori profitti.

La nuova Guida Suprema dell’Iran rilancia i propositi di vendetta contro Stati Uniti e Israele, colpendo il bersaglio che più danneggia la loro capacità di ergersi a difensori della globalizzazione: l’economia mondiale e i flussi di energia. Mojtaba Khamenei che ha annunciato che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso. Mentre proseguono i raid contro Tel Aviv, Paesi del Golfo e basi americane in Medio Oriente, gli Usa autorizzano l’acquisto di petrolio russo per sopperire alla crisi energetica. E intanto il prezzo del greggio risale sopra i 100 dollari al barile. Cosa vuol dire che gli Usa danno l’ok al petrolio russo Le previsioni su un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

iran bombarda il golfo e usa autorizzano l acquisto di petrolio russo il greggio risale sopra 100 dollari
© Virgilio.it - Iran bombarda il Golfo e Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo, il greggio risale sopra 100 dollari

Articoli correlati

Guerra del Golfo, il petrolio sopra i 100 dollari. Trump: «Lo stretto di Hormuz? Tutto ok» – La direttaNel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle...

Nel Golfo tagliano la produzione: rischio petrolio sopra 100 dollariIeri l’Us Oil, un cosiddetto “contratto per Differenza” (Cfd) che replica l’andamento del prezzo del petrolio Wti americano, era scambiato in rialzo...

Aggiornamenti e notizie su Iran bombarda

Temi più discussi: Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; ISRAELE BOMBARDA IRAN, LIBANO E GAZA. TEHRAN RISPONDE COLPENDO DAL GOLFO AGLI EMIRATI; Iran, colpita petroliera Usa nel Golfo. Droni su aeroporto Azerbaijan; Trump ha rimosso le sanzioni sul petrolio russo già caricato sulle navi.

iran bombarda il golfoIran, premier Meloni: Assistere nostri cittadini, aiutare paesi del GolfoContinua a incendiarsi la situazione in Medio Oriente a causa del conflitto in Iran che, spiega la premier Meloni oggi 5 marzo in un intervento ... iltempo.it

L'Iran bombarda il Qatar ma a Doha il campionato riparte. Per non perdere Spagna-ArgentinaLe autorità locali hanno dato il via libera alla ripresa della Stars League, nella speranza che la Fifa non sposti la Finalissima del 27 marzo tra i campioni d'Europa e quelli del mondo ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.