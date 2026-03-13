Petroliera russa alla deriva a Linosa vertice a Palazzo Chigi

È stato concluso un vertice a Palazzo Chigi riguardo alla petroliera russa “Arctic Metagaz”, attualmente alla deriva al largo di Linosa, nelle isole Pelagie. La nave trasporta 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità italiane, che stanno monitorando l’evolversi dell’incidente. La petroliera non è ancora stata rimossa o messa in sicurezza.

Si è da poco concluso a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, un vertice sulla petroliera russa "Arctic Metagaz" che si trova alla deriva al largo delle isole Pelagie, in particolare al largo di Linosa, ed è carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. La petroliera si sta allontanando verso est, in direzione di Malta, spinta dalle correnti marine.