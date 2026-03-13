Una petroliera russa senza equipaggio e con un danno grave si trova a navigare vicino alle coste italiane, dirigendosi verso Lampedusa. A bordo ci sono circa 900 tonnellate di gasolio che rappresentano un rischio ambientale. La nave è alla deriva e preoccupa le autorità che monitorano la situazione. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze di sicurezza e delle squadre di emergenza.

Una petroliera russa gravemente danneggiata e senza equipaggio sta suscitando grande preoccupazione lungo le coste italiane, dirigendosi verso le acque di Lampedusa. Secondo fonti ufficiali, a bordo della nave, identificata come Artic Metagaz, si trovano circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi contenenti gas liquefatto, con un carico complessivo di circa 61mila tonnellate di gas naturale liquefatto. La situazione è resa ancora più critica dal fatto che la petroliera, lunga 277 metri, è stata colpita nella notte tra il 3 e il 4 marzo da attacchi con droni non attribuiti con certezza, probabilmente ucraini. Tutti e 30 i membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo dalla guardia costiera libica, ma il cargo resta completamente alla deriva, sospinto da venti e correnti marine, e non risponde più ai comandi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lampedusa, petroliera russa alla deriva: a bordo 900 tonnellate di gasolio

