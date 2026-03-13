Una petroliera russa senza equipaggio si trova alla deriva nel Canale di Sicilia. Secondo fonti ufficiali, si ipotizza che trasporti circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Palazzo Chigi ha dichiarato di monitorare la situazione, ma ancora non ci sono dettagli sulle condizioni della nave o sulle sue rotte. La presenza della petroliera preoccupa le autorità italiane.

Ha a bordo, con ogni probabilità, un carico di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. A bordo non c’è nessuno. E si è inclinata di circa 30 gradi. I danni causati dai droni che l’hanno colpita, quasi sicuramente lanciati dagli ucraini, mentre navigava a nord del Golfo di Sirte ne hanno danneggiato struttura e stabilità. E vaga, alla deriva, sospinta dai venti e dalle correnti, nel Canale di Sicilia. Si era avvicinata a Linosa, ora sembra puntare verso Malta. Ma al cambiare delle condizioni del mare, potrebbe mutare anche la sua direzione. A distanza di dieci giorni dal momento in cui la petroliera russa Arctic Metagaz,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Petroliera fantasma russa alla deriva nel Canale di Sicilia, ora Palazzo Chigi è preoccupato: “Monitoriamo”

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Nave russa alla deriva nel Canale di Sicilia: a bordo tonnellate di gas (e nessun marinaio) Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #telegio - facebook.com facebook

La nave russa alla #deriva nel Canale di #Sicilia. Come anticipato dal Tg1 il relitto è carico di gas. Le nostre autorità rassicurano, al momento, per il rischio inquinamento. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com