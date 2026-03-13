La decisione di Palazzo Chigi sulla petroliera russa alla deriva nel Canale di Sicilia

A Palazzo Chigi si è tenuto un vertice del governo per discutere della petroliera russa Arctic Metagaz, che si trova alla deriva nel Canale di Sicilia. A bordo ci sono circa 900 tonnellate di gasolio e gas liquido. La nave rappresenta un problema di sicurezza e ambientale nella zona. La riunione ha coinvolto i rappresentanti dell’esecutivo e le autorità competenti.

Si è svolto a Palazzo Chigi un vertice dell’esecutivo per analizzare la situazione della Arctic Metagaz, la petroliera russa alla deriva nel Canale di Sicilia con a bordo circa 900 tonnellate tra gasolio e gas liquido. La nave, che era stata colpita da droni navali ucraini (partiti forse dalla Libia), si trova in acque Sar maltesi e, quindi, la prima mossa spetta a La Valletta. Il governo italiano ha tuttavia assicurato a quello maltese «la condivisione del monitoraggio, avviato fin dal primo momento». L’Italia, inoltre, «ha confermato la propria disponibilità a svolgere attività di supporto, in attesa delle determinazioni delle autorità maltesi, con le quali rimane in costante contatto». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La decisione di Palazzo Chigi sulla petroliera russa alla deriva nel Canale di Sicilia Articoli correlati Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo: allarme tra Linosa e Malta, vertice urgente a Palazzo ChigiLa petroliera russa «Arctic Metagaz» , carica di 900 tonnellate di gasolio e con due serbatoi di gas liquefatto a bordo , continua a spostarsi... Petroliera russa alla deriva a Linosa, vertice a Palazzo ChigiSi è da poco concluso a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, un vertice sulla petroliera russa “Arctic Metagaz” che si trova alla deriva al... Una raccolta di contenuti su Palazzo Chigi Temi più discussi: Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e crisi in Medio Oriente: le Comunicazioni del Presidente Meloni al Senato; Palazzo Chigi e musei, tutte le spine di Giuli; Il consigliere regionale Luigi Lobuono nuovo consigliere industriale a Palazzo Chigi: Sostenere imprese; Uso delle basi Usa, Meloni fa lo struzzo e evita il parlamento. Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo, Palazzo Chigi: 'Monitoriamo assieme a Malta'Seguita da mezzi navali della Marina, si è allontanata da Linosa. Disponibili ad attività di supporto, attendiamo le decisioni de La Valletta (ANSA) ... ansa.it Roma, tavolo a Palazzo Chigi sull’ex Ilva mentre i lavoratori protestano in piazzaIl governo riunisce a Palazzo Chigi commissari e sindacati sul futuro dell’ex Ilva di Taranto dopo la sentenza del Tribunale di Milano che blocca l’area a caldo dal 24 agosto. Annunciato ricorso dei c ... trmtv.it Terminato il vertice a Palazzo Chigi sulla petroliera russa alla deriva vicino Lampedusa - facebook.com facebook Conte: "La passerella a Palazzo Chigi non serve. Per lo scambio istituzionale la sede è il Parlamento". #ANSA x.com