Arctic Metagaz la petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana da Lampedusa Palazzo Chigi | Monitoriamo insieme a Malta

L'Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto, si starebbe allontanando da Lampedusa. La nave, che da giorni si trovava alla deriva nelle acque delle isole Pelagie, sembra ora allontanarsi dalla zona. Il governo italiano ha comunicato di monitorare la situazione anche in collaborazione con Malta.

Si starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto che da giorni è alla deriva nel Mediterraneo. Dopo essersi avvicinata prima a Lampedusa e poi a Linosa, la nave si starebbe dirigendo ora verso Malta. Secondo quanto si è appreso non ci sarebbe, al momento, il rischio inquinamento. Mezzi della Marina militare italiana - un rimorchiatore e, se dovesse servire, un mezzo antinquinamento - restano vicini al relitto alla deriva pronti a intervenire, nel tratto di mare fra le isole Pelagie e Malta, soltanto in caso d'emergenza. Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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