Pescara studente ferito in un incidente stradale | la madre racconta la paura e il sollievo

Un incidente stradale si è verificato nei giorni scorsi su viale Marconi a Pescara, coinvolgendo uno studente che stava andando a scuola in scooter. La madre dell’adolescente ha raccontato la paura vissuta durante l’evento e il sollievo al momento del suo recupero. L’incidente ha provocato ferite al giovane, che è stato trasportato in ospedale.

PESCARA – Un grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi su viale Marconi ha coinvolto uno studente pescarese che si stava recando a scuola in scooter nelle prime ore della mattina. Il giovane, iscritto all’ultimo anno del liceo Galilei e portiere della squadra Pescara Pallanuoto, è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni considerate inizialmente molto serie. A raccontare quei momenti di grande apprensione è la madre del ragazzo, Monica Cerbara, che ha vissuto ore di forte tensione dopo aver ricevuto la telefonata che annunciava il trasferimento del figlio al pronto soccorso in codice rosso. La donna ha spiegato che la paura iniziale è stata enorme, perché fino a quando non ha potuto vedere personalmente il ragazzo non sapeva quali fossero le sue reali condizioni. 🔗 Leggi su Citypescara.com Articoli correlati Sanremo: incidente stradale, paura per troupe Rai ‘La Volta buona’SANREMO – Molta paura e tragedia sfiorata per la troupe Rai di ‘La Volta buona’ mentre era in viaggio in auto da Genova per raggiungere Sanremo per... Boxe, Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria costato la vita a due personeA pochi giorni dal match vinto contro Jake Paul, il boxeur britannico Anthony Joshua è stato coinvolto in un grave incidente stradale, costato la...