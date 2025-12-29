Boxe Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria costato la vita a due persone

A pochi giorni dal match vinto contro Jake Paul, il boxeur britannico Anthony Joshua è stato coinvolto in un grave incidente stradale, costato la vita a due persone: il pugile è rimasto ferito, sembra in modo lieve, in uno scontro avvenuto in Nigeria. L’incidente è avvenuto a Makun: il Suv a bordo del quale si trovava Joshua si è scontrato con un camion, che secondo le prime ricostruzioni era parcheggiato a bordo strada: il peso massimo era seduto dietro l’autista del mezzo ed in tutto nell’auto erano presenti 4 persone. Le prime immagini che circolano sui social mostrano Joshua mentre viene aiutato a lasciare il luogo dell’incidente: il pugile appare in un evidente stato di shock, ma secondo le prime indiscrezioni è stato trasportato in ospedale, anche se le ferite riportate sembrano essere lievi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe, Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria costato la vita a due persone Leggi anche: Anthony Joshua si schianta in auto contro un camion, due morti e diversi feriti in Nigeria: il pugile è stato portato d’urgenza in ospedale – I video Leggi anche: Boxe, Jake Paul sfida Anthony Joshua! Definita la data dell’incontro, volume d’affari gigantesco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Anthony Joshua coinvolto in un grave incidente stradale in Nigeria: due morti, il pugile ferito; Boxe: lo YouTuber Paul al tappeto nell'incontro-farsa con Joshua; Anthony Joshua batte Jake Paul e gli rompe la mascella nel match-spettacolo. Boxe, Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria costato la vita a due persone - A pochi giorni dal match vinto contro Jake Paul, il boxeur britannico Anthony Joshua è stato coinvolto in un grave incidente stradale, costato la vita a ... oasport.it

