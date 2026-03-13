Pescara | De Martinis si ritira salvi l’unità

A Pescara, il consigliere regionale decide di lasciare il proprio incarico per preservare l’unità politica del gruppo, in un momento di cambiamenti nelle dinamiche locali. La Provincia si trova a un punto di svolta, con le nuove scelte che influenzeranno gli assetti della politica regionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi.

La Provincia di Pescara vive un momento di svolta politica che ridefinisce gli equilibri locali a pochi giorni dal voto. Ottavio De Martinis, attuale presidente dell’ente e sindaco di Montesilvano, ha deciso di ritirare la propria candidatura alla presidenza provinciale. Questa scelta nasce da un confronto diretto con i vertici della coalizione di centrodestra, in particolare con i rappresentanti di Fratelli d’Italia. L’obiettivo dichiarato è preservare l’unità politica del blocco di governo, evitando scissioni che potrebbero indebolire il territorio nel momento cruciale delle elezioni. La decisione non è stata presa alla leggera ma segue una serie di scambi costruttivi avvenuti nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

