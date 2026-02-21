Pescara | De Martinis sfida il centrodestra e si ripresenta elezioni

Ottavio De Martinis si presenta di nuovo alla guida della Provincia di Pescara, sfidando il centrodestra diviso. Il sindaco di Montesilvano ha deciso di ricandidarsi, portando avanti una lista civica per le prossime elezioni del 14 marzo. La sua scelta arriva dopo aver constatato le difficoltà di un fronte unito tra i vari partiti. De Martinis punta a consolidare il suo ruolo, mantenendo il sostegno della sua città. La campagna elettorale entra nel vivo.

De Martinis sfida il centrodestra diviso e si ricandida alla presidenza della Provincia di Pescara. Ottavio De Martinis, attuale presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano, ha annunciato la sua ricandidatura per un nuovo mandato alla guida dell’ente, presentando una lista civica in vista delle elezioni del 14 marzo. La decisione è maturata a seguito dell’impossibilità di raggiungere un accordo unitario all’interno del centrodestra, aprendo una frattura nel panorama politico locale e innescando una campagna elettorale complessa. Una scelta inattesa e le motivazioni del presidente uscente.🔗 Leggi su Ameve.eu

De Martinis annuncia la sua ricandidatura a presidente della Provincia con una lista civica, centrodestra spaccatoOttavio De Martinis ha deciso di candidarsi nuovamente alla presidenza della Provincia di Pescara, portando avanti una lista civica.

Elezioni provinciali, centrodestra punta sul listone unico. E' sfida ai 4 gruppi 'avversari'Questa mattina il centrodestra ha presentato un fronte unito per le imminenti elezioni provinciali di Caserta, in programma sabato primo marzo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.