Pesca | 4,5 milioni per modernizzare flotte e porti nel 2026

La Regione Toscana ha approvato un piano che prevede uno stanziamento di 4,5 milioni di euro nel 2026, destinato a finanziare interventi di modernizzazione delle flotte e dei porti nel settore della pesca. La somma proviene dai fondi europei Feampa e fa parte di un intervento specifico per migliorare le infrastrutture e le attività legate all’industria ittica nella regione.

La Regione Toscana ha deliberato un cronoprogramma per il 2026 che destina 4,5 milioni di euro al settore ittico attraverso i fondi europei Feampa. Questa somma si aggiunge ai 16 milioni complessivi previsti per la programmazione 2021-2027, coprendo il 70% del totale disponibile con proiezione fino al 2029. Le risorse finanzieranno il rinnovo delle attrezzature di pesca, l’ammodernamento delle infrastrutture portuali e progetti pilota in collaborazione tra enti di ricerca e imprese. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha sottolineato come queste misure vadano incontro alle aziende del comparto, garantendo anche una riorganizzazione degli uffici regionali per massimizzare l’efficienza nell’erogazione dei bandi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesca: 4,5 milioni per modernizzare flotte e porti nel 2026 Articoli correlati Baltico congelato: freddo record blocca porti polacchi e sconvolge la pesca locale. Un inverno anomalo.Polonia, il Baltico si congela: un inverno anomalo blocca porti e sconvolge la vita costiera Un’ondata di freddo eccezionale ha trasformato il Mar... Leggi anche: Porti, Latrofa (AdSP): "Crociere record a Civitavecchia, 3,55 milioni di passeggeri nel 2025" Contenuti e approfondimenti su Pesca 4 5 milioni per modernizzare... Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Pesca, 1,5 milioni per la diversificazione della piccola attività costiera: ecco il bando; Sicilia, un bando da 1,5 milioni per reinventare la piccola pesca | All Food Sicily | Quotidiano di; Pesca, bando da 1,5 milioni per la piccola attività costiera: contributi fino a 75 mila euro. Fondi europei: pesca e acquacoltura, bandi per 4,5 milioni nel 2026Novità sull’attuazione del Feampa regionale 2021-2027, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. La Giunta regionale infatti ... gonews.it FEAMPA, in Toscana bandi per 4,5 milioni nel 2026Giani: ‘Misure che vengono incontro alle aziende che lavorano nel settore ittico’ Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Novità sull’attuazione del FEAMPA regionale 2021/2027, il Fondo e ... expartibus.it IL NAPOLI PESCA IN SUDAMERICA Nelle ultime ore, è spopolata la voce di mercato che vedrebbe gli azzurri sulle tracce del classe 2002 Exequiel Zeballos, ala destra del Boca Juniors capace di giocare anche da punta e sulla sinistra Da Valter De Ma x.com IL NAPOLI PESCA IN SUDAMERICA Nelle ultime ore, è spopolata la voce di mercato che vedrebbe gli azzurri sulle tracce del classe 2002 Exequiel Zeballos, ala destra del Boca Juniors capace di giocare anche da punta e sulla sinistra Da Valter De Ma - facebook.com facebook