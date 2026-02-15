Baltico congelato | freddo record blocca porti polacchi e sconvolge la pesca locale Un inverno anomalo

Il freddo record ha congelato il Baltico, bloccando i porti polacchi e creando problemi alla pesca locale. Le basse temperature hanno fatto formare uno spesso strato di ghiaccio sulle acque, impedendo alle barche di uscire in mare. Questo inverno insolito ha portato a un calo drastico delle attività portuali e ha lasciato molti pescatori senza lavoro. In particolare, le acque vicino alla penisola di Hel sono diventate un vasto tappeto di ghiaccio, rendendo difficile anche il transito delle navi di soccorso.

Polonia, il Baltico si congela: un inverno anomalo blocca porti e sconvolge la vita costiera. Un'ondata di freddo eccezionale ha trasformato il Mar Baltico, in particolare le acque attorno alla penisola di Hel in Polonia, in un paesaggio glaciale a metà febbraio 2026. Il fenomeno, dovuto a temperature insolitamente basse, ha bloccato le attività portuali, costringendo i pescatori a raggiungere le proprie imbarcazioni camminando sul ghiaccio e attirando l'attenzione di residenti e turisti testimoni di uno spettacolo raro per la regione. Un mare di ghiaccio: la conformazione del Baltico e l'ondata di freddo.